Биологический музей позвал на праздник «Загадки джунглей»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Биологический музей имени Тимирязева 27 июня приглашает взрослых и детей на праздник «Загадки джунглей». Его участникам предстоит найти ответы на множество вопросов, таких, например, как, чем опасны и привлекательны джунгли, какие животные и растения там обитают, можно ли поехать туда не только с научной экспедицией.

Гости праздника посетят оранжерею и встретятся с паразитами, которых можно увидеть под микроскопом. На лекциях научные сотрудники музея расскажут об удивительных обитателях джунглей.

В программе также викторины и мастерские. И, конечно, будут хищные растения.

А на память о празднике каждый желающий сможет посадить лиану.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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