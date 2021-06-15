Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Биологический музей позвал на праздник «Загадки джунглей»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Биологический музей позвал на праздник «Загадки джунглей»

Ольга Маркова

Развлечения

Биологический музей имени Тимирязева 27 июня приглашает взрослых и детей на праздник «Загадки джунглей». Его участникам предстоит найти ответы на множество вопросов, таких, например, как, чем опасны и привлекательны джунгли, какие животные и растения там обитают, можно ли поехать туда не только с научной экспедицией.

Гости праздника посетят оранжерею и встретятся с паразитами, которых можно увидеть под микроскопом. На лекциях научные сотрудники музея расскажут об удивительных обитателях джунглей.

В программе также викторины и мастерские. И, конечно, будут хищные растения.

А на память о празднике каждый желающий сможет посадить лиану.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Выставка «Страна заповедников» откроется в Дарвиновском музее

биологживотныемузей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте