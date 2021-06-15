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Более 223 тысяч книг подарят библиотеки жителям Москвы
Фото: Pexels

Более 223 тысяч книг подарят библиотеки жителям Москвы

Юлия Павлушова

Город

Москвичи могут пополнить домашние библиотеки из столичных читален. Восьмой этап проекта «Списанные книги» стартует 17 июня. Об этом рассказал глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Список из более чем 223 тысяч изданий публикуют на портале акции. Чтобы получить книгу, нужно забронировать ее онлайн и забрать в течение трех дней.

— На прошлом этапе количество книг, которые получили вторую жизнь и обрели новых владельцев, превысило один миллион, а сам портал за все время работы посетили более 32 миллионов раз,— подчеркнул Александр Кибовский.

Участие в акции примут 186 библиотек. Наибольшее количество книг в этом этапе проекта передадут в дар библиотеки Центрального административного округа — более 50 тысяч экземпляров.

Ранее подборка книг для летнего отдыха появилась в сервисе «Библиотеки Москвы».

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