Какие препараты нельзя принимать до вакцинации от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции не стоит принимать антигистаминные препараты, так как они могут скрыть симптомы анафилактического шока на препарат. Кроме того, перед прививкой стоит получить консультацию врача о возможности вакцинироваться, если человек принимает препараты, подавляющие функцию иммунной системы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказали врачи.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что перед вакцинацией не нужно принимать препараты от аллергии. Они не только не окажут какого-либо положительного эффекта, но могут навредить, отрицательно влияя на иммунный ответ организма, подчеркнули в ведомстве. Необходимость в антигистаминных препаратах есть лишь у принимающих их на постоянной основе по медицинским показаниям.

Как рассказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, антигистаминные препараты могут замаскировать признаки анафилактического шока на препарат. Лекарства снимают проявление аллергических реакций, поэтому если наступит анафилактический шок, то классические внешние проявления, например, чихание, слезотечение, есть риск не заметить.

— Симптомы могут быть смазаны, поэтому перед вакцинацией не рекомендуется принимать антигистаминные препараты людям, которые не знают, как будет переноситься прививка, кроме тех пациентов, которым препарат назначен врачом, — сказал врач.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в свою очередь рассказал, что в инструкции по применению вакцины в разделе «Лекарственное взаимодействие» никаких указаний нет. Однако граждан, принимающих иммуносупрессанты, которые подавляют функцию иммунной системы, могут «отвести от вакцинации». Наиболее часто эти препараты принимают люди, страдающие от ревматических заболеваний, а также от тяжелых аллергий.

— Понятное, что с вакцинами это нежелательно, потому что ослабляется формирование специфического иммунного ответа. А так других указаний на этот счет нет. Нужно проконсультироваться с врачом. Дело в том, что часть из этих наиболее заболеваний, наиболее тяжелых, является противопоказанием к применению, а также заболевания в стадии обострения хронические. В принципе нельзя вакцинироваться, — сказал эксперт.

Роспотребнадзор ранее заявил, что какие-либо анализы перед вакцинацией не требуются, главное условие — хорошее самочувствие и осмотр врача перед прививкой. Кроме того, в день вакцинации допустимо принять успокоительное средство, если возникает тревожность. Также следует проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные лечащим врачом.

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