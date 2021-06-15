В Роспотребнадзоре разъяснили особенности вакцинации от COVID-19

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Вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции не следует вводить, если человек заболел COVID-19 после первой прививки. Об этом во вторник, 15 июня, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также уточнили, что какие-либо анализы перед вакцинацией не требуются, главное условие — хорошее самочувствие и осмотр врача перед прививкой.

Не следует принимать перед вакцинацией антигистаминные (противоаллергические) препараты. Они не только не окажут какого-либо положительного эффекта, но могут навредить, отрицательно влияя на иммунный ответ организма, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Необходимость в антигистаминах есть лишь у принимающих их на постоянной основе по медицинским показаниям.

В день прививки допустимо принять успокоительное средство, если возникает тревожность. Также следует проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные лечащим врачом.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что коронавирус — очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Справиться с пандемией поможет только вакцинация, причем оптимально сделать прививки летом, до начала эпидемиологического сезона по ОРВИ и гриппу.

Кроме того, летом рацион обогащен овощами и фруктами, также люди больше времени проводят на свежем воздухе — все это способствует восстановлению и укреплению иммунитета, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что вероятность заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации существует, однако с самой прививкой это не связано. В ведомстве также отметили, что вакцина от коронавируса не может дать положительный результат ПЦР-теста, поскольку анализ проверяет наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

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