Вирусолог объяснил, почему россиянам не нужны иностранные вакцины от COVID-19

Фото: TASS / Zuma

Россиянам достаточно своих вакцин против коронавируса, поэтому никакой проблемы в нежелании англо-шведской компании AstraZeneca приходить на российский рынок со своим препаратом против COVID-19 нет. Иностранные вакцины нам не нужны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

Врач полагает, что нежелание приходить на российский рынок вакцины AstraZeneca, скорее всего, мотивировано политическими причинам.

— Я считаю, что наша вакцина лучшая в мире. И импортные, которые сейчас идут, нам без надобности. Наши вакцины доказали безопасность, эффективность в применении. Много людей уже привились, и необходимости в том, чтобы разбавлять рынок какой-то зарубежной вакциной, нет, — сказал Шунков.

Он подчеркнул, что гражданам нужно спокойно прививаться российскими вакцинами, которые есть в наличии в медицинских учреждениях по иммунизации населения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что AstraZeneca не собирается регистрировать свою вакцину от коронавирусной инфекции в России, а также приходить на российский рынок.

Напомним, на этой неделе Минздрав РФ рассказал «Вечерней Москве», что российские вакцины от коронавируса не способствуют тромбообразованию, а, наоборот, защищают от него, ведь именно тромбозы являются частым осложнением при COVID-19.

На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Было 80, стало 40»: как сохранить уровень антител к вирусу после вакцинации