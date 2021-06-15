Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Налетчики отняли на светофоре у безработного москвича 9 миллионов рублей
Фото: moscow-live

Налетчики отняли на светофоре у безработного москвича 9 миллионов рублей

Михаил Алимов

Происшествия
Россия, Москва, 6-я Радиальная улица Карта всех событий

Трое неизвестных на светофоре сели в машину к человеку и, угрожая пистолетом, достали из багажника пакет с девятью миллионами рублей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В понедельник, 14 июня, мужчина на личном автомобиле ехал по 6-й Радиальной улице в сторону Шереметьевской. Когда он остановился на светофоре, к нему в машину сели трое неизвестных и, угрожая пистолетом, забрали из багажника пакет с девятью миллионами рублей.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Известно, что пострадавший мужчина временно безработный.

Ранее «ВМ» писала, что четверо мужчин отобрали у водителя миллион рублей на дороге в Москве.

Напомним, инцидент произошел на десятом километре внешней стороны МКАД. Автолюбителю перегородили дорогу несколько автомобилей. После этого из машин вышли четверо мужчин в масках.

Читайте также: Курьера в Москве ограбили с помощью отвертки

водительМоскваразбой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Все мнения
О проекте