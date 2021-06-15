Налетчики отняли на светофоре у безработного москвича 9 миллионов рублей

Фото: moscow-live

Россия, Москва, 6-я Радиальная улица Карта всех событий

Трое неизвестных на светофоре сели в машину к человеку и, угрожая пистолетом, достали из багажника пакет с девятью миллионами рублей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В понедельник, 14 июня, мужчина на личном автомобиле ехал по 6-й Радиальной улице в сторону Шереметьевской. Когда он остановился на светофоре, к нему в машину сели трое неизвестных и, угрожая пистолетом, забрали из багажника пакет с девятью миллионами рублей.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Известно, что пострадавший мужчина временно безработный.

Ранее «ВМ» писала, что четверо мужчин отобрали у водителя миллион рублей на дороге в Москве.

Напомним, инцидент произошел на десятом километре внешней стороны МКАД. Автолюбителю перегородили дорогу несколько автомобилей. После этого из машин вышли четверо мужчин в масках.

Читайте также: Курьера в Москве ограбили с помощью отвертки