Приезжие могут сделать прививку от COVID-19 в московских поликлиниках

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Приезжие могут сделать прививку от коронавируса в поликлиниках столицы. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Речь идет о гражданах России, у которых нет московской регистрации и полиса ОМС

Чтобы пройти вакцинацию от инфекции, нужно предварительно записаться на прием в одну из ста московских поликлиник, где делают прививки. Это можно сделать по телефону, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки.

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