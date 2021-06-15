Приезжие могут сделать прививку от COVID-19 в московских поликлиниках
Приезжие могут сделать прививку от коронавируса в поликлиниках столицы. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Речь идет о гражданах России, у которых нет московской регистрации и полиса ОМС
Чтобы пройти вакцинацию от инфекции, нужно предварительно записаться на прием в одну из ста московских поликлиник, где делают прививки. Это можно сделать по телефону, пишет РИА Новости.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки.
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