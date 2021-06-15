Светлана Разворотнева призвала москвичей к донорству антиковидной плазмы

Фото: Екатерина Бибикова

Акция поддержки доноров прошла в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Развортневой. Мероприятие приурочено к Международному дню донора и призвано подчеркнуть значимость добровольного пожертвования крови или ее компонентов тем, кто болен и нуждается в переливании, а также привлечь внимание к проблеме донорства в России, напомнить, что, помогая друг другу, мы помогаем стране и спасаем жизни.

В акции приняли участие почетные доноры России, проживающие в Южном административном округе. Специально для них волонтеры АНО «Центр защиты прав москвичей» и партии «Единая Россия» натянули красную ленту и образовали из нее сердце, символизирующее открытость и добрую волю всех «тихих» героев нашей страны.

Разворотнева рассказала, что донорство называют «тихим» подвигом и его невозможно переоценить. Донорская кровь и плазма ежедневно и ежечасно помогает выжить людям с высокой кровопотерей, пострадавшим от ожогов или травм, а также пациентам, которые перенесли сложные операции, болезни и роды.

— Сейчас, когда вновь осложнилась ситуация с коронавирусной инфекцией, а также наступило долгожданное лето — время, когда многие из тех, кто в течение года регулярно посещал пункты сдачи крови, разъезжаются на отдых, кровь необходима как никогда. Я призываю всех, кто по необходимым параметрам может стать донором, а также тех, кто переболел коронавирусом: найдите время и силы для сдачи крови и плазмы. Посетите станции переливания — спасите жизни! — сказала она.

Правозащитница уверена, донорское движение объединяет тех, кто неравнодушен к судьбе окружающих и стремится добровольно и безвозмездно помогать им.

— Волонтеры и активисты, занимающиеся пропагандой донорства, — все вместе мы делаем важное и нужное дело. Не каждый может сдать кровь, но почти каждый может помочь донорам и поблагодарить их за подвиг, — пояснила Светлана Разворотнева.

О том, как стать донором крови, а также донором плазмы для лечения пациентов с COVID-19, можно узнать на сайтах mos.ru и yadonor.ru.