Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Светлана Разворотнева призвала москвичей к донорству антиковидной плазмы
Фото: Екатерина Бибикова

Светлана Разворотнева призвала москвичей к донорству антиковидной плазмы

Павел Гриднев

Общество

Акция поддержки доноров прошла в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Развортневой. Мероприятие приурочено к Международному дню донора и призвано подчеркнуть значимость добровольного пожертвования крови или ее компонентов тем, кто болен и нуждается в переливании, а также привлечь внимание к проблеме донорства в России, напомнить, что, помогая друг другу, мы помогаем стране и спасаем жизни.

В акции приняли участие почетные доноры России, проживающие в Южном административном округе. Специально для них волонтеры АНО «Центр защиты прав москвичей» и партии «Единая Россия» натянули красную ленту и образовали из нее сердце, символизирующее открытость и добрую волю всех «тихих» героев нашей страны.

Разворотнева рассказала, что донорство называют «тихим» подвигом и его невозможно переоценить. Донорская кровь и плазма ежедневно и ежечасно помогает выжить людям с высокой кровопотерей, пострадавшим от ожогов или травм, а также пациентам, которые перенесли сложные операции, болезни и роды.

— Сейчас, когда вновь осложнилась ситуация с коронавирусной инфекцией, а также наступило долгожданное лето — время, когда многие из тех, кто в течение года регулярно посещал пункты сдачи крови, разъезжаются на отдых, кровь необходима как никогда. Я призываю всех, кто по необходимым параметрам может стать донором, а также тех, кто переболел коронавирусом: найдите время и силы для сдачи крови и плазмы. Посетите станции переливания — спасите жизни! — сказала она.

Правозащитница уверена, донорское движение объединяет тех, кто неравнодушен к судьбе окружающих и стремится добровольно и безвозмездно помогать им.

— Волонтеры и активисты, занимающиеся пропагандой донорства, — все вместе мы делаем важное и нужное дело. Не каждый может сдать кровь, но почти каждый может помочь донорам и поблагодарить их за подвиг, — пояснила Светлана Разворотнева.

О том, как стать донором крови, а также донором плазмы для лечения пациентов с COVID-19, можно узнать на сайтах mos.ru и yadonor.ru.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Все мнения
О проекте