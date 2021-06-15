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Названо число привившихся от коронавируса в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Названо число привившихся от коронавируса в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество

В настоящее время каждый восьмой житель Санкт-Петербурга прошел вакцинацию от коронавируса — это более 745,5 тысячи человек. Такая информация размещена на официальном сайте Смольного.

Из этого числа «Спутник V» получили свыше 714,7 тысячи граждан, «ЭпиВакКорону» — более 23,3 тысячи человек, а «КовиВак» — свыше 7,3 тысячи человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое регламентирует ужесточение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В их число входят ограничения, действующие на фоне ухудшения ситуации с эпидемиологической обстановкой в городе.

Врачи и городские власти обращаются к гостям и жителям Северной столицы с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а также пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и близких, отмечают «Невские новости».

В прошлом году в России были зарегистрированы два препарата против COVID-19. В августе данную процедуру прошел «Спутник V», который создали ученые из Центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, а в октябре — «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским центром «Вектор». Вакцины имеют разный механизм действия. Еще один препарат — «КовиВак» — был создан Центром имени Чумакова и зарегистрирован в феврале 2021 года.

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