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Еще четыре тысячи коек для пациентов с COVID-19 подготовили в больницах Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Еще четыре тысячи коек для пациентов с COVID-19 подготовили в больницах Москвы

Илья Ашуров

Город

В столице подготовили еще четыре тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число коек для лечения от COVID-19 достигло 16 тысяч. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что из-за роста числа заболеваний коронавирусом в столице объявлена нерабочая неделя.

— В связи с этим (ростом числа госпитализаций пациентов с коронавирусом — прим. «ВМ») мы открываем еще целый ряд больниц на четыре тысячи коек, одна из этих больниц — Филатовская больница № 15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с ковидом, она работала в плановом порядке. Но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией, — сказал мэр.

Также Сергей Собянин отметил, что Филатовская больница продолжит оказывать весь спектр медицинской помощи, в частности, будет принимать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Так, с 14 июня по 11 июля граждане, которые получат первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.

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