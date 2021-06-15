Восьмилетний мальчик утонул в песчаном карьере в Подмосковье

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Следствие проводит проверку по факту гибели 8-летнего мальчика, который утонул в подмосковной деревне Ясенево. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 14 июня. По словам Врадий, мальчик играл вместе с другими детьми на берегу водоема и упал в воду. После того как ребенка удалось достать, он уже не подавал признаков жизни.

— По факту произошедшего проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Врадий.

Ранее «ВМ» писала, что полуторагодовалый ребенок умер после прогулки с родственником на северо-востоке столицы.

Напомним, инцидент произошел на улице Палехской. Полуторагодовалый мальчик гулял и упал, получив тупую травму живота. Он был срочно доставлен в городскую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

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