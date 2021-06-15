Свыше 860 московских семей получили ключи от квартир в новом ЖК

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Россия, Москва, поселение Десеновское, деревня Десна, Административная улица, 9А Карта всех событий

Дольщикам жилищного комплекса в центре Новой Москвы выдают ключи от квартир. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

ЖК находится через дорогу от будущей станции метро «Десеновское», в 12 минутах пути от МКАД по скоростному Калужскому шоссе. Свои квартиры здесь получили уже свыше 860 семей.

На территории комплекса построят 15 корпусов, рассчитанных свыше чем на 5,3 тысячи квартир. Создание второй очереди уже завершается. Также здесь готовят площадку для будущего детского сада и школы.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отмечает спрос интереса к недвижимости в ТиНАО. Средняя стоимость «квадрата» здесь — около 135 тысяч рублей, территория продолжает развиваться и улучшаться.

Ранее сообщалось, что первый промышленный технопарк появится в Новой Москве.

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