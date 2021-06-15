Движение на Садовом кольце ограничили до двух полос из-за ДТП

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Смоленская площадь, 6с1 Карта всех событий

Затруднено движение автомобилей на внутренней стороне Садового кольца. Это произошло из-за столкновения двух автомобилей, сообщает во вторник, 15 июня, Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома 6с1, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

На месте работают городские оперативные службы.

Ранее «ВМ» писала, что два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 105-го километра МКАД в районе Щелковского шоссе.

Читайте также: Около тысячи ДТП с участием грузовиков произошло в Москве с начала 2021 года