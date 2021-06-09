Около тысячи ДТП с участием грузовиков произошло в Москве с начала 2021 года

Фото: Скриншот видео канала «Звезда»

Почти тысяча аварий с участием грузовиков произошло в Москве с начала этого года. Об этом в среду, 9 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Ужасающие цифры: только с начала года в городе произошло 959 аварий с грузовиками. Этих аварий можно избежать, если в городе будет меньше грузового транспорта. По нашим данным, если ограничить движение грузовиков больше 3,5 тонны, число аварий сократится уже в два раза, — написала пресс-служба.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее сообщалось, что ввод новых правил для грузовиков свыше 3,5 тонны в Москве перенесли на 1 июля.

Напомним, в марте 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ограничении движения по МКАД грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Такое решение было принято из-за затруднения движения, которое возникало в связи с буксующими на дорогах фурами. Трафик перенаправили на ЦКАД и «бетонки» — А107 и А108. Новые правила должны были вступить в силу 5 мая.

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