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Свыше 35 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 35 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию

Юлия Павлушова

Город

Свыше 35 тысяч выпускников столичных школ сдали ЕГЭ по обществознанию. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил Департамент образования и науки Москвы.

По словам руководителя московского регионального центра обработки информации Оксаны Карклиной, обществознание остается самым популярным предметом на ЕГЭ.

В организовали 365 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Аудитории оборудовали системой видеонаблюдения, которая может вести онлайн-трансляцию, пишет Интерфакс.

Основной период ЕГЭ в нынешнем году проходит до 2 июля. Следующие экзамены проведут 18 июня — биологию и письменную часть иностранных языков.

Ранее «ВМ» сообщала, что график проведения ЕГЭ менять не планируют.

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