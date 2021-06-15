Свыше 35 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 35 тысяч выпускников столичных школ сдали ЕГЭ по обществознанию. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил Департамент образования и науки Москвы.

По словам руководителя московского регионального центра обработки информации Оксаны Карклиной, обществознание остается самым популярным предметом на ЕГЭ.

В организовали 365 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Аудитории оборудовали системой видеонаблюдения, которая может вести онлайн-трансляцию, пишет Интерфакс.

Основной период ЕГЭ в нынешнем году проходит до 2 июля. Следующие экзамены проведут 18 июня — биологию и письменную часть иностранных языков.

Ранее «ВМ» сообщала, что график проведения ЕГЭ менять не планируют.

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