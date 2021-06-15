Байден вылетел из Брюсселя в Женеву для встречи с Путиным

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Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 15 июня, рассказали в пресс-пуле Белого дома.

Вечером 15 июня самолет Байдена вылетел из аэропорта в Брюсселе, взяв курс на Швейцарию, пишет ТАСС.

Переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.