Названы самые гостеприимные российские города

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Самыми гостеприимными городами России названы Нижний Новгород, Вологда и Красноярск. Соответствующее исследование организовал один из крупных сервисов по поиску работы.

Опрос проводили среди жителей российских городов-миллионников. Оказалось, что гостям больше всего рады в Нижнем Новгороде. За этот вариант ответа проголосовали 52 процента респондентов. Волгоград указал каждый второй опрошенный, а Красноярск — 47 процентов граждан.

При этом жители Омска и Перми опасаются того, что наплыв туристов приведет к суете в городе. На усталость от приезжих указали в Краснодаре. Они считают, что турпоток в городе и так достаточно большой. В свою очередь спокойно относятся к приезжим москвичи и петербуржцы, отмечает ОТР.