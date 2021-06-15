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Пригородные поезда задерживаются из-за задымления на станции Москва-Бутырская
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пригородные поезда задерживаются из-за задымления на станции Москва-Бутырская

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Москва-Бутырская Карта всех событий

Некоторые пригородные поезда Московской железной дороги (МЖД) задержали из-за задымления оборудования состава на станции Москва-Бутырская. Движение уже вводится в график, сообщили в пресс-службе магистрали во вторник, 15 июня,

По данным ведомства, задымилось крышевое оборудование поезда Москва — Лобня. Инцидент произошел в 16:40 на станции Москва-Бутырская.

Угрозы безопасности пассажиров не было, их вывели в другие вагоны. К пострадавшей части поезда прекратили подачу электроэнергии. Поезд вернули на станцию.

Меры для сокращения опоздания задержанных поездов применяются, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее «ВМ» сообщала, что движение на Садовом кольце ограничили до двух полос из-за ДТП.

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