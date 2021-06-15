Более тысячи свечей зажгут ко Дню памяти и скорби на площади у Музея Победы 21 июня

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Участники всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти» зажгут 1418 свечей в честь героев Великой Отечественной войны в ночь с 21 на 22 июня на площади перед Музеем Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник, 15 июня.

— Ровно в полночь собравшиеся на площади перед Музеем Победы почтут память погибших минутой молчания. Волонтеры и ветераны зажгут от Вечного огня ровно 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны, — рассказали в организации.

Кроме того, на фасаде главного здания музея покажут 20-метровую видеоинсталляцию. Также участники смогут услышать песни о героях войны в исполнении образцово-показательного оркестра ансамбля Росгвардии, отмечается на сайте музея.