Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дерево упало на пенсионерку на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Дерево упало на пенсионерку на северо-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, улица Большая НабережнаяКарта всех событий

Дерево упало на пенсионерку на северо-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова во вторник, 15 июня.

Инцидент произошел около дома по улице Большая набережная. Сильный ветер уронил дерево, которое задело женщину 1949 года рождения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Уточняется, что пострадавшую госпитализировали, ей оказывают медицинскую помощь. В связи с этим СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отмечается на сайте ведомства.

Кроме того, проверку проведут в столичной прокуратуре.

— По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — пояснили в прокуратуре.

Читайте также:
пенсионеркаСК Россиипадение дерева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Все мнения
О проекте