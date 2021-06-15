Дерево упало на пенсионерку на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Россия, Москва, улица Большая Набережная Карта всех событий

Дерево упало на пенсионерку на северо-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова во вторник, 15 июня.

Инцидент произошел около дома по улице Большая набережная. Сильный ветер уронил дерево, которое задело женщину 1949 года рождения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Уточняется, что пострадавшую госпитализировали, ей оказывают медицинскую помощь. В связи с этим СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отмечается на сайте ведомства.

Кроме того, проверку проведут в столичной прокуратуре.

— По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — пояснили в прокуратуре.