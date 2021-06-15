Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал журналистам во вторник, 15 июня.

Перед переговорами с российским президентом Байден встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. После съемок старта встречи с Пармеленом журналисты спросили у президента США, готов ли он к предстоящему 16 июня разговору.

— Я всегда готов, — ответил Байден, передает РИА Новости.

Переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.