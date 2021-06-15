Московское отделение «Единой России» представило предвыборную программу

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития столицы. Это произошло в рамках XXVI Конференции московского отделения «Единой России» во вторник, 15 июня.

— Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных — от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь, — рассказал глава города.

Уточняется, что главными приоритетами программы развития города стали реальные потребности и запросы жителей. Это, в частности, современное жилье, парки и скверы, доступный транспорт и современное образование.

Партия намерена вернуться с москвичами к обычной жизни после пандемии COVID-19 и возобновить рост экономики. Кроме того, фракция планирует добиваться повышения зарплаты работников социальной защиты, здравоохранения, культуры и образования, а также обеспечить регулярную индексацию доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, горожанам старшего поколения и инвалидам.

Планируется построить 30 новых поликлиник и модернизировать более 130 существующих. Москвичи получат возможность полного медицинского обследования с личными врачами телемедицинского центра. До 2024 года будет построено более миллиона квадратных метров медицинских объектов, а также шесть станций скорой помощи и столько же многопрофильных корпусов больниц.

Партия намерена построить школы и детские сады в районах Москвы, где их пока не хватает. Также ресурсы на развитие получит и Московская электронная школа.

В сфере социальной защиты планируется усилить применение современных технологий. Так, жители смогут реже ходить в присутственные места и собирать документы. Люди с особенностями здоровья должны с рождения получать персонализированную помощь, добавили во фракции.

Строительство Большой кольцевой линии метро и трех новых радиальных веток позволит обеспечить транспортом рядом с домом 90 процентов москвичей. Так, запуск новых линий МЦД улучшит транспортную доступность для пяти миллионов жителей Москвы и области.

Столица планирует перейти на «зеленый» наземный транспорт с 2030 года. В связи с этим парк электробусов составит более 2200 машин. Строительство системы хордовых магистралей позволит жителям терять в полтора раза меньше времени во время поездок к 2025 году. Также с 2022 года в столице запустят два речных маршрута.

«Единая Россия» намерена улучшать материальную базу и социальную поддержку сотрудников столичной полиции, МЧС и Росгвардии, а также иных оперативных служб города. Безопасность жителей смогут обеспечить современные технологии, среди них — городская система видеонаблюдения.

Согласно планам партии, жилой фонд Москвы должен стать больше на 22 процента. Миллионы людей должны получить возможность улучшить свои жилищные условия. Кроме того, специалисты отремонтируют конструктивные элементы и поменяют инженерные системы в шести тысячах домов.

Для каждого района столицы создадут план развития, где будут учтены пожелания большинства жителей. Более тысячи гектар новых природных территорий и мест активного отдыха появятся в городе. Свыше 200 километров улиц Москвы получат новый облик.

Качество воздуха в столице должно улучшиться на десять процентов благодаря переходу на «зеленый» наземный транспорт. Кроме того, в Москве планируется реализовать проект вторичного оборота отходов, что позволит увеличить долю сортировки отходов до 60 процентов.

«Единая Россия» нацелена сделать Москву лучшим городом Земли, отмечается на сайте партии.