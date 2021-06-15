«Гарантировать нельзя»: политолог рассказал, о чем необходимо договориться Путину и Байдену

Фото: Администрация президента РФ / Whitehouse (коллаж)

На предстоящей встрече в Швейцарии президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену важно договориться о борьбе с киберпреступностью и с терроризмом. Об этом в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил политолог, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

— Особого экономического сотрудничества между нашими странами и не было никогда, кроме как в период Второй мировой войны. Торговля невысока. А если вспомнить акт Джексона — Вэника, который превратился затем в закон Магнитского, то большой она и не будет, потому что у нас нет статуса наибольшего благоприятствования в торговле с США. Нам там особо и делать нечего, — объяснил эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

В числе тем саммита заявлены стратегическая стабильность, пандемия, подчеркнуто — борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климатические проблемы и Арктика, а также региональные темы. Например, ситуация на Украине. По его словам, в рамках обозначенной повестки стороны вполне могут найти какие-то общие точки соприкосновения.

Гарантировать, однако, на 100 процентов ничего нельзя, поскольку в США по-своему понимают процесс переговоров, заключил специалист.

Саммит двух лидеров пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве в среду, 16 июня. По предварительным данным, Владимир Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров. Тогда как Джо Байден уже находится на месте. Российский президент планирует обсудить со своим американским коллегой вопросы стратегической стабильности и разоружения.

Со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году это будет первый российско-американский саммит.