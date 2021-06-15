Байден прилетел в Женеву для встречи с Путиным

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Президент США Джо Байден прилетел в Женеву, где в среду, 16 июня, пройдет саммит с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция с прибытием борта американского лидера велась на сайте МИД Швейцарии.

Самолет Байдена вылетел из аэропорта в Брюсселе в Швейцарию вечером во вторник, 15 июня. В настоящее время борт американского президента приземлился в Женеве.

Переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.