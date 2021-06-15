Эксперты оценили вероятность новых санкций США против «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Заявление главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении российского проекта «Северный поток — 2», прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

— Это можно назвать определенным инерционным движением, так как процесс обсуждения вопроса введения санкций и ограничений в отношении русского газопровода был долгим, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, уже в настоящее время Вашингтон сформулировал свою позицию, которая гласит, что Штаты не будут препятствовать завершению строительства «Северного потока — 2». Вместе с тем в американском Конгрессе и политическом истеблишменте остаются недовольные люди, считающие, что данное решение неверно, полагает депутат. Он также добавил, что российский проект все равно будет завершен, отмечает RT.

Тем временем ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что на решении американских властей оказаться от санкций в отношении России в основном сказались отношения, которые складываются между США и Европой. Ввод трубопровода в эксплуатацию состоится только при непосредственном разрешении немецкого регулятора.

В результате ограничения, которые могут вводить против «Северного потока — 2», можно сравнить с введением санкций против всех, кто принимает участие в его достройке и заинтересован в его дальнейшем использовании. Перечень таких стран включает в себя не только Германию и Россию.

— Никто не дает гарантий, что санкций больше не будет. Однако на данный момент понятно, что для администрации Джо Байдена отношения с Европой важны, — пояснил Игорь Юшков.

При этом он подчеркнул, что новая волна санкций вероятна лишь в том случае, когда американцы будут готовы к тому, что под действия ограничений попадут Германия и ряд других европейских компаний и государств, отмечает Nation News.