«Спросите у Цискаридзе!»: Волочкова рассказала о домогательствах в Большом театре

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Балерина Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах в Большом театре. Она заявила, что к ней часто обращаются за помощью молодые артистки театра, которые «сталкиваются с сексуальным насилием».

— В Большом театре все через постель. Что тогда, что сейчас, это происходит и с девочками, и с мальчиками. Спросите у Цискаридзе! Но ко мне данный факт не имел никакого отношения. Однако знаю немало случаев, когда молоденьких солисток заставляли участвовать в каких-то гала-ужинах с продолжением, в том числе и с интимным, — отметила Волочкова.

Кроме того, балерина обвинила Большой театр в многократных нарушениях закона.

— Большой театр, я вызываю вас на войну! Я хочу получить свою пенсию, — сказала Волочкова.

Звезда подала в суд пять исков в надежде получить от театра пенсию и зарплату на сумму порядка 100 миллионов рублей, сообщает Starhit.