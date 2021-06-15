Обвиняемого в стрельбе в Казани доставили на психиатрическую экспертизу в Москву

Фото: Telegram / Неистовый мольберт

Обвиняемого в стрельбе в казанской школе Ильназа Галявиева доставили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Об этом во вторник, 15 июня, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По его словам, в настоящее время Галявиев находится в двухместной камере в СИЗО в Москве. Мельников уточнил, что обвиняемый выглядит спокойно и не демонстрирует признаков агрессии. Кроме того, Галявиев полностью признал свою вину.

Соседом Галявиева по камере стал обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений, добавил Мельников.

— Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие: встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами, — отметил Мельников в публикации на странице в Instagram.

Он напомнил, что в казанском СИЗО за Галявиевым более тщательно следили, потому что его поставили на профилактический учет как «склонного к побегу, самоубийству и нападению на сотрудников».

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.