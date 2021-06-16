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В Минтруде предложили назначать пенсии автоматически
Фото: pixabay.com

В Минтруде предложили назначать пенсии автоматически

Юлия Курганова

Финансы

В Министерстве труда предложили назначать пенсии россиянам автоматически. Для этого гражданам нужно будет подать специальное заявление на сайт Госуслуг. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Определяться размер пенсии будет на основании информации индивидуального учета и данных, которые поступили в порядке межведомственного информационного взаимодействия и из федеральных государственных информационных систем.

Отмечается, что автоматически станут назначать выплаты только тем гражданам, которые никогда не работали за границей. Также россиянам необходимо будет дать согласие на получение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

— Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, — говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Ранее был назван максимально возможный размер пенсии в России.

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