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В некоторых районах Москвы выпала почти половина месячной нормы осадков
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В некоторых районах Москвы выпала почти половина месячной нормы осадков

Юлия Курганова

Город

Ливневые дожди прошли в столице во вторник, 16 июня, с 17:00 до 20:00, в отдельных районах города выпало 45 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

— В период с 17:00 до 20:00 в столице прошли сверхинтенсивные ливневые дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 33 миллиметров осадков. Это 45 процентов от месячной нормы, — сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано на севере, северо-востоке и востоке Москвы.

Временные скопления воды образовались на участках Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе, в течение получаса вся вода ушла в ливневую сеть.

На улицах города продолжают дежурить бригады ГУП «Мосводосток», специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

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