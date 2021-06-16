Сборная Германии проиграла в стартовом матче Франции

Фото: twitter.com/euro2020

Сборная Германии впервые за историю чемпионата Европы проиграла в стартовом матче. Игра прошла во вторник, 15 июня в Мюнхене. Встреча между командами Франции и Германии в рамках Евро-2020 завершилась со счетом 1:0.

При чем мяч в воротах немецкой сборной оказался в результате автогола. На 20-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс.

🇫🇷 France are now unbeaten in their last 6 games against Die Mannschaft 👏#EURO2020 pic.twitter.com/rSDpKgjvsT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

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