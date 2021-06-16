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Сборная Германии проиграла в стартовом матче Франции
Фото: twitter.com/euro2020

Сборная Германии проиграла в стартовом матче Франции

Юлия Курганова

Спорт

Сборная Германии впервые за историю чемпионата Европы проиграла в стартовом матче. Игра прошла во вторник, 15 июня в Мюнхене. Встреча между командами Франции и Германии в рамках Евро-2020 завершилась со счетом 1:0.

При чем мяч в воротах немецкой сборной оказался в результате автогола. На 20-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс.

Ранее эксперты оценили шансы сборной России на победу в матче с Финляндией.

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