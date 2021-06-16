Ученые заявили о смертельной опасности косметики

Фото: pixabay.com

Ученые Университета Нотр-Дама сообщили, что косметика, которая продается в Соединенных Штатах и Канаде, содержит высокие уровни пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — класса потенциально токсичных соединений, вызывающих серьезные и смертельно опасные заболевания.

Специалисты протестировали 231 косметическое средство, включая тональные основы, средства для ресниц, бровей и губ. Они выяснили, что 56 процентов тональных кремов и средств для век, 48 процентов средств для губ и 47 процентов тушей для ресниц содержат высокий уровень фтора. Из восьми протестированных категорий тональные основы, туши и средства для губ имели наибольшую долю продуктов, в которых содержится фтор.

Концентрации PFAS в исследованной косметике варьировались от 22 до 10 500 нанограмм на грамм веса продукта. Наиболее часто выявлялись фтортеломерные соединения, включая спирты, метакрилаты и сложные эфиры фосфорной кислоты, которые являются предшественниками PFAS.

Исследователи заявили, что некоторые соединения, содержащие фтор, могут привести к раку почек и яичек, гипертонии, заболеваниям щитовидной железы, низкой массе тела при рождении и нарушениям иммунной системы у детей, сообщается в издании Journal of Environmental Science and Technology Letters.