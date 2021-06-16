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Россельхознадзор изъял более 20 килограммов санкционных сыров на Москворецком рынке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россельхознадзор изъял более 20 килограммов санкционных сыров на Москворецком рынке

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Болотниковская улица, 12 Карта всех событий

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям в ходе совместного рейда с Московской юго-западной транспортной прокуратурой изъяло более 20 килограммов санкционных сыров на Москворецком рынке. Об этом сообщается во вторник, 15 июня, на сайте ведомства.

В результате проверки изъяли сыры, запрещенные к ввозу в Россию, общим весом 21 килограмм, продукция была из Италии, Польши, Германии и Нидерландов.

Продукция была уничтожена на технической площадке рынка методом механического измельчения в порядке, установленном законодательством России.

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