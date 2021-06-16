Синоптики сообщили москвичам о погоде 16 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 16 июня, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов. В Подмосковье ожидается температура 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе налаживается устойчивый летний характер погоды. После теплой ночи, днем возможны кратковременные дожди, но температура комфортная — плюс 23-25 градусов. Атмосферное давление и содержание кислорода в пределах нормы.

Это индифферентные погодные условия, при которых большинство метеозависимых людей чувствуют себя комфортно, серьезных проблем со здоровьем и выраженных метеопатических реакций чаще всего не бывает. Однако людям более старшего возраста с хроническими недугами и осложненным метеоанамнезом желательно более внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать рекомендации врача и стараться меньше бывать в общественных местах, где большое скопление людей, так как у метеочувствительных людей снижены функциональные резервы и защитные механизмы организма.

Ранее синоптики предупредили о наступлении «великой суши» в Москве.