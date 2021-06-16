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Полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомашин в Химках
Фото: moscow-live

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомашин в Химках

Анастасия Колоскова

Происшествия

Полицейские задержали пятерых участников группы, подозреваемых в поджоге автомобилей на парковке в Химках, в результате которого огонь уничтожил девять машин. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в среду, 16 июня.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая на территории многоуровневой охраняемой парковки по улице Совхозной. Злоумышленники в медицинских масках и капюшонах облили горючей смесью припаркованный автомобиль, а затем подожгли его и скрылись. Огонь перекинулся на машины, припаркованные рядом.

— Всего сгорело девять машин, а также повреждено имущество паркинга. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей, — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Установить личность предполагаемых поджигателей помогли записи камер видеонаблюдения, которые изучили полицейские. Подозреваемых задержали в Белгороде. Ими оказались четверо мужчин, один из которых уже имеет судимость, и девушка. Четверых фигурантов заключили под стражу, еще одного отпустили под подписку о невыезде.

— По версии следствия, сообщники согласились поджечь иномарку, принадлежащую местному жителю, за вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. Объявление о таком криминальном заработке они нашли на одном из информационных ресурсов сети Интернет, — уточнила Ирина Волк, чьи слова приводятся на сайте МВД Медиа.

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