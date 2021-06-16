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Тела пропавшей супружеской пары обнаружили на берегу озера в Приморье
Фото: Следственный комитет РФ

Тела пропавшей супружеской пары обнаружили на берегу озера в Приморье

Илья Ашуров

Происшествия

На берегу озера Ханка в Приморском крае были обнаружены тела пропавшей 11 июня супружеской пары. Об этом в среду, 16 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

— Тела мужчины и женщины прибило к берегу. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия. При первоначальном осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено, — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование данного дела.

Напомним, супружеская пара пропала во время катания на надувной лодке с мотором по озеру Ханка, их трехлетний сын был найден в тяжелом состоянии в лодке с оторванным мотором. Лодка находилась в семи километрах от места стоянки семьи. По факту исчезновения родителей ребенка было возбуждено уголовное дело.

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