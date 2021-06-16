Полиция возбудила дело в отношении водителя, насмерть сбившего ребенка в Химках

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улица 9 Мая, Химки, Московская область, Россия Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, который сбил насмерть ребенка в подмосковных Химках. Об этом в среду, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В отношении водителя автобуса 1975 года рождения, совершившего наезд на 10-летнюю девочку в городе Химки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» — прим. «ВМ»), — сказала представитель ведомства.

Напомним, трагический случай, о котором идет речь, произошел вечером 15 июня. Рейсовый автобус насмерть задавил девочку, которая переезжала дорогу на самокате на улице 9-го Мая в Химках.