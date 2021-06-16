Путин вылетел в Женеву на переговоры с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с президентом США Джо Байденом утром в среду, 16 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Также на виллу Ла Гранж, где состоятся переговоры президентов, приехали журналисты Кремля и Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что время переговоров никто не ограничивает. Кроме того, при взаимном желании главы государств смогут поговорить наедине.

Глава Белого дома также уже прибыл в город проведения саммита и остановился в отеле InterContinental.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.