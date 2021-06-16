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Песков заявил, что Путин и Байден смогут поговорить с глазу на глаз
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что Путин и Байден смогут поговорить с глазу на глаз

Илья Ашуров

Политика

Время переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом никто не ограничивает. Кроме того, при взаимном желании главы государств смогут поговорить наедине. Об этом в среду, 16 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, повестка переговоров довольно обширная, ее тяжело уместить в отведенные на встречу 4–5 часов.

— Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует, — сказал Песков в эфире Первого канала.

Также он добавил, что Владимир Путин старается четко излагать свою позицию в отношении красных линий. Это касается и разговора с Джо Байденом.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.

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