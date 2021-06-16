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Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче с Финляндией на Евро-2020
Фото: instagram/achillcat

Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче с Финляндией на Евро-2020

Михаил Алимов

Общество

Эрмитажный кот и знаменитый предсказатель спортивных матчей Ахилл выбрал победителем матча Россия — Финляндия на групповом этапе Евро-2020 российскую сборную, о чем сообщил 16 июня в своем Instagram-аккаунте.

В прямом эфире кот выбрал миску с кормом, на которой изображен флаг России. Миски с надписью «Ничья» и финским флагом он проигнорировал.

Позже в аккаунте выложили сторис с подписью «Завтракаю за Россию».

Напомним, что кот Ахилл на Евро-2020 уже предсказывал результаты матчей и ошибся. В матче Словакии и Польши пушистый оракул отдал предпочтение польской сборной, которая в итоге проиграла.

Кот Ахилл стал известен в 2017 году, когда верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, в том числе одну из заключительных. О том, что он станет оракулом на Евро-2020, стало известно 24 мая.

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