Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче с Финляндией на Евро-2020

Фото: instagram/achillcat

Эрмитажный кот и знаменитый предсказатель спортивных матчей Ахилл выбрал победителем матча Россия — Финляндия на групповом этапе Евро-2020 российскую сборную, о чем сообщил 16 июня в своем Instagram-аккаунте.

В прямом эфире кот выбрал миску с кормом, на которой изображен флаг России. Миски с надписью «Ничья» и финским флагом он проигнорировал.

Позже в аккаунте выложили сторис с подписью «Завтракаю за Россию».

Напомним, что кот Ахилл на Евро-2020 уже предсказывал результаты матчей и ошибся. В матче Словакии и Польши пушистый оракул отдал предпочтение польской сборной, которая в итоге проиграла.

Кот Ахилл стал известен в 2017 году, когда верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, в том числе одну из заключительных. О том, что он станет оракулом на Евро-2020, стало известно 24 мая.