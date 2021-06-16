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Эпидемиолог назвал условие для выработки коллективного иммунитета в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Эпидемиолог назвал условие для выработки коллективного иммунитета в Москве

Марина Найденкова

Анастасия Колоскова

Город

Для формирования коллективного иммунитета недостаточно привить 60 процентов работников, о чем говорится в постановлении главного санитарного врача Москвы. Об этом заявил эпидемиолог Эдуард Шунков корреспонденту «Вечерней Москвы» в среду, 16 июня.

— В отношении острых респираторных инфекций коллективный иммунитет достигается при вакцинации не менее 95 процентов, — пояснил врач.

Шунков назвал принятые решения главными санитарными врачами Москвы и Подмосковья правильными и обоснованными, однако, по его словам, прививать нужно значительно большее количество людей.

— Коллективный иммунитет нужен, чтобы люди, не имеющие возможности привиться, были также защищены в группе иммунных людей от инфекции. Поэтому, чем больше людей привьется, здоровых, тем в большей безопасности окажутся люди, которые не могут иммунизироваться, которые в любом случае тяжело перенесут ковид, — заключил эпидемиолог.

Напомним, в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом в столице главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей. Следом за столицей аналогичное решение было принято и в Московской области.

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