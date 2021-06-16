Москвич порвал ухо 80-летней пенсионерке ради золотых сережек

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, улица Молостовых Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в ограблении пенсионерки и краже мобильного телефона. Об этом в среду, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, свое первое преступление злоумышленник совершил в подъезде дома, расположенного на улице Молостовых. Он зашел в здание вслед за 80-летней женщиной, после чего сорвал с нее золотые серьги и скрылся. В результате женщина была госпитализирована с раной уха.

Однако на этом правонарушитель не остановился.

— Оперативники установили причастность задержанного гражданина еще к одному противоправному деянию. Мужчина зашел в помещение хостела, расположенного на улице Сталеваров, и, воспользовавшись тем, что администратор заведения ненадолго отошла, похитил с ее стола мобильный телефон и скрылся, — сказала Гузь.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Москве

Позже правоохранители задержали преступника. Им оказался 29-летний ранее судимый москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум уголовным статьям «Грабеж» и «Кража».