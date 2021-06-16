Онищенко назвал законной обязательную вакцинацию в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Московские власти, хоть и с опозданием, сделали абсолютно правильно, обязав вакцинироваться от коронавируса работников сферы услуг. При этом никакие права граждан не нарушены, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

— Постановление [столичного Роспотребнадзора] касается декретированного контингента — тех людей, которые в соответствии с 157-м законом об иммунопрофилактике, действующим с 1998 года, подлежат обязательной вакцинации. Все они имеют в соответствии с особенностями трудовой деятельности определенные ограничения, которые они добровольно приняли, поступая на эту работу. В первую очередь они обязались проходить периодически медицинские осмотры, потому что в силу особенностей трудовой деятельности рискуют своим здоровьем в период подъема заболеваемости, в данном случае — коронавирусной инфекции, — объяснил политик.

Задача работодателя, независимо от организационной формы предприятия, в таких условиях обеспечить прохождение всех этих процедур, добавил Онищенко. Руководители должны будут либо отпускать людей на прививочные пункты, либо приглашать на рабочее место выездную бригаду по вакцинации, чтобы люди не отрывались от выполнения своих задач.

Кроме того, бывший главный государственный санитарный врач России заранее ответил критикам таких процедур и постановления московского Роспотребнадзора. Поскольку, по его мнению, немало людей будут рассуждать о нарушении прав человека.

— Право заболеть, потерять здоровье или даже умереть, не привившись, или, воспользовавшись правом на свободу, забрать чью-то жизнь, например, пожилой мамы, бабушки, дедушки, с которыми многие у нас живут, весьма сомнительное. Здесь все рамках закона. Так что стоит поддержать данное постановление, перестать развлекаться в вербальном творчестве с разных сторон и демагогизировать насчет прав человека. Нужно сохранять свое право на жизнь и здоровье, — призвал собеседник «ВМ».

Напомним, решение об обязательной вакцинации от коронавируса не менее чем 60 процентов сотрудников отдельных отраслей принято 15 июня 2021 года и подписано главным санитарным врачом города Москвы Еленой Андреевой в связи с ростом заболеваемости COVID-19. До 15 июля привиться первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной обязаны сотрудники сферы общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров и концертных залов. До 15 августа 2021 года они обязаны получить второй компонент вакцины.