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Силовики задержали мужчину, которыйнесколько лет занимался растлением дочери своих знакомых
Фото: СК РФ

Силовики задержали мужчину, которыйнесколько лет занимался растлением дочери своих знакомых

Илья Ашуров

Происшествия

Правоохранители задержали мужчину, который обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, мужчина был знакомым семьи девочки. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. По словам Ивановой это длилось более года: с марта 2020-го по июнь 2021-го. Только спустя продолжительное время девочка, осознав, что с ней произошло, смогла рассказать о случившемся своим родителям. Последние поспешили обратиться в полицию.

Позже мужчина был задержан, ему предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

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