Исторический музей пригласил москвичей на летние пешеходные экскурсии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Государственный исторический музей приглашает москвичей и гостей столицы на летние пешеходные экскурсии. До завершения сезона по четвергам, пятницам и субботам все желающие могут посетить две экскурсии.

Первая из них — «Прогулки по памятным местам Красной площади» — расскажет об истории Красной площади, тайнах Покровского собора, о зданиях ГУМа, Исторического музея и других архитектурных шедеврах Красной площади.

Участники прогулки узнают, где находился Государев монетный двор и какие постройки располагались на месте Исторического музея. А завершится экскурсия на Варварке, где находятся палаты бояр Романовых — родовое гнездо династии русских царей.

Обзорная экскурсия «Один день на Красной площади» познакомит с архитектурой Исторического музея, художественным убранством залов его основной экспозиции, а также раритетами ювелирного и оружейного дела из особой золотой кладовой.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.