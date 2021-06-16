Президент Швейцарии поблагодарил всех за организацию переговоров в Женеве

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент Швейцарии Ги Пармелен поблагодарил всех причастных к организации саммита России и США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

— Швейцария имеет давнюю практику оказания добрых услуг. Спасибо всем тем, кто был причастен к тому, чтобы саммит прошел в лучших возможных условиях, и всем участвующим в поиске решений мировых проблем, — написал Пармелен в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее переговоры лидеров двух стран начались за закрытыми дверями.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером проходят в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.