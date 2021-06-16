Переговоры Путина и Байдена начались за закрытыми дверями

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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались за закрытыми дверями в узком составе на вилле Ла Гранж в Женеве.

Перед встречей с Путиным американский лидер заявил, что Америка и Россия пытаются определиться, где у них есть вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава России также заявил, что в отношениях стран есть много вопросов, пишет РИА Новости.

Ранее Путин и Байден встретились на месте проведения саммита и пожали друг другу руки.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером проходят в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.