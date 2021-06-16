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Москвичам рассказали о столичных библиотеках, названных в честь писателей и ученых
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичам рассказали о столичных библиотеках, названных в честь писателей и ученых

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большая Филёвская улица, 43 Карта всех событий

Новый раздел «Именные библиотеки» на сайте «Онлайн.Библиогород» позволит узнать о столичных читальнях, названных в честь выдающихся людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУК города Москвы «Мосразвитие» в среду, 16 июня.

— В Москве 84 именные библиотеки. Они все представлены на главной странице нового раздела сайта «Онлайн.Библиогород», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что пользователи смогут узнать дату присвоения имени каждой читальне, а также их адреса, контакты и график работы. Помимо этого, раздел позволит ознакомиться с краткими биографиями людей, в честь которых названа та или иная библиотека.

Например, в 1991 году детской библиотеке № 207 присвоили имя писателя Виталия Бианки. Многие его произведения посвящены природе, поэтому в читальне есть сектор экологического просвещения.

Кроме того, в Библиотеке № 9 имени Николая Гоголя есть 430 изданий, посвященных его жизни и творчеству, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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