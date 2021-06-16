Первые переговоры Путина и Байдена за закрытыми дверями длятся уже больше часа
Первые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе за закрытыми дверями длятся уже больше часа, пишут РИА Новости.
Ранее саммит с участием лидеров двух стран начался около 14:40 по московскому времени.
Напомним, переговоры американского президента с российским лидером проходят в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.
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