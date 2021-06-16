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Музей «Царицыно» расскажет «Живые легенды»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей «Царицыно» расскажет «Живые легенды»

Ольга Маркова

Развлечения

Музей-заповедник «Царицыно» 27 июня приглашает взрослых и детей в Оранжерейный корпус на программу «Живые легенды». Ее участникам предстоит узнать, о каких растениях складывали мифы и легенды в Древней Греции и Древнем Риме, в Индии и на Руси.

Пытливым посетителям музея расскажут древние мифы и легенды о растениях. Например, какие из них употребляют, чтобы не заболеть простудой или побыстрее выздороветь, а какие защищали людей от чумы в средневековой Европе.

Будет полезно узнать и о других свойствах растений. О том, в частности, при помощи каких листьев, трав и цветов с давних пор врачевали жители Европы, Азии и Америки; чем полоскать зубы и десны, чтобы они были здоровыми. Более того, некоторые из «легендарных» растений участникам программы продемонстрируют вживую.

Участие в мероприятии — по билетам, сообщается на сайте музея.

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