Анастасия Ракова: Надеемся, что эффект от мер против COVID-19 увидим в ближайший месяц

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Столичные власти надеются, что эффект от новых мер против коронавируса будет виден в ближайший месяц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 16 июня.

— Решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером. Очень надеемся, что эффект от этих мер мы увидим уже в ближайший месяц, — приводит слова заммэра РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.